После смерти хозяйки провела в пустой квартире 19 дней: в Чернигове спасли кошку

В Чернигове небезразлична женщина и зооволонтеры спасли кошку, которая просидела в пустой квартире 19 дней после смерти своей хозяйки.

О спасении животного "Суспільному" рассказала соседка умершей Алла Артамонова.

По ее словам, бабушки, которая жила в квартире рядом, не стало 6 мая. А поскольку родственников у нее не было, квартиру опечатали.

"Я говорила, что здесь должен быть кот, но в доме был такой беспорядок, что трудно было что-то найти. Соседка жила нелюдимо и кошка тоже у нее такая – дикая. Она просто спряталась от нас. Пока я была занята, прихожу, а ребята уже опечатали", - рассказала Алла Артамонова.

Кошку спасло то, что соседка успела оставить в квартире сухой корм и налила воду.

"Она 18 дней молчала, ее не было слышно. А потом вчера (24 мая, ред.) – начала мяукать. У меня были ключи от квартиры, но она опечатана. Поэтому пришлось вызвать полицию. Они приехали и сказали, что ничем не могут мне помочь. Уже ночью мы с соседкой снова звонили на линию "102", и снова нам ничем не помогли".

И только с утра, женщины сконтактировали с участковым полиции, который решил проблему. Полицейские распечатали квартиру. Кошка спряталась под ванную.

Женщина говорит, что об этой истории узнали и зооволонтеры Чернигова.

"Пока еще не приехал участковый, мне позвонила девушка-волонтер и предложила свою помощь. Потом после нее еще, пожалуй, пять человек звонили по телефону и беспокоились котиком. Я очень удивлена, что у нас в городе столько неравнодушных людей".

Зооволонтер как раз и помогла поймать кошечку, которая боялась и не хотела идти в руки. И забрала животное, чтобы отвезти в ветеринарно-стерилизационный центр.

Напомним, в Черниговской области лось попал в смертельную ловушку: подробности от ГСЧС (фото).

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