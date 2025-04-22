После смерти Папы Римского украинские католики выразили боль из-за его позиции

Папа Римский Франциск / © Associated Press

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Во Львове верующие, которые 21 апреля выходили из службы в католическом храме, выражали скорбь из-за смерти Папы Римского Франциска, но и продолжительную боль от того, что понтифик не стал решительно на сторону Украины в развязанной Россией войне.

Об этом пишет Reuters.

Издание напомнило, что в 2024 году в интервью швейцарскому телеканалу Папу процитировали со словами, что у Украины должно быть «мужество поднять белый флаг» и просить мира, чтобы завершить конфликт с Россией. Эти слова возмутили украинцев.

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Реакция украинских католиков на смерть Папы Римского

«С его стороны были определенные субъективные суждения, к сожалению. Я не буду это комментировать. Я надеюсь, что следующий Папа будет мудрее, просветленнее и лучше», — сказал возле церкви во Львове бывший военный ВСУ Андрей Бень.

Еще один верующий, 57-летний Олег Якимик, отметил, что Франциск сделал много хорошего в своей жизни.

«Мы понимаем, что добрые дела, которые он совершил, значительно преобладают ту болезненную вещь, которую он сделал нам», — сказал Якимик.

Верующая Марта Бинишин сказала, что верит: тот, кого конклав кардиналов в Риме выберет следующим Папой, будет лучше.

«В новом Папе мы увидим человека, который принесет нам больше света, немного больше помощи для Украины и украинцев», — сказала она.

Народная депутат Украины София Федына опубликовала в телеграм-канале сообщение-прощание с покойным Папой. В то же время, она отметила, что некоторые высказывания Франциска заставили украинцев усомниться в его поддержке.

«Я сама была критической к отдельным заявлениям, потому что нельзя отождествлять и мирить жертву и преступника в момент совершения преступления. Поэтому я надеюсь, что следующий Папа станет на сторону справедливости!» — написала Федына.

Позиция Папы Франциска по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Папа Франциск осуждал войну как неоправданный акт агрессии и называл Украину «мученической нацией». Он призывал к миру почти на каждом публичном выступлении, по меньшей мере, дважды в неделю.

Понтифик также призвал главу Русской православной церкви, тесно связанного с государством, не становиться «прислужником алтаря Кремля».

Несмотря на это, Папа разочаровал многих украинцев тем, что прямо не назвал президента России Владимира Путина агрессором.

Возмущения также вызвали его слова о «величии Российской империи», построенном правителями Петром I и Екатериной II, которые почитаются в РФ, но в Украине часто воспринимаются как символы колониального порабощения. Украинские католические епископы на встрече в Риме сообщили Папе, что эти высказывания причинили им большую боль.

Напомним, Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля в результате мозгового инсульта, комы и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.