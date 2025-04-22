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После смерти Папы Римского украинские католики выразили боль из-за его позиции
Католики в Украине сожалеют о смерти Папы, но не скрывают обиду из-за его позиции по поводу войны.
Во Львове верующие, которые 21 апреля выходили из службы в католическом храме, выражали скорбь из-за смерти Папы Римского Франциска, но и продолжительную боль от того, что понтифик не стал решительно на сторону Украины в развязанной Россией войне.
Об этом пишет Reuters.
Издание напомнило, что в 2024 году в интервью швейцарскому телеканалу Папу процитировали со словами, что у Украины должно быть «мужество поднять белый флаг» и просить мира, чтобы завершить конфликт с Россией. Эти слова возмутили украинцев.
Реакция украинских католиков на смерть Папы Римского
«С его стороны были определенные субъективные суждения, к сожалению. Я не буду это комментировать. Я надеюсь, что следующий Папа будет мудрее, просветленнее и лучше», — сказал возле церкви во Львове бывший военный ВСУ Андрей Бень.
Еще один верующий, 57-летний Олег Якимик, отметил, что Франциск сделал много хорошего в своей жизни.
«Мы понимаем, что добрые дела, которые он совершил, значительно преобладают ту болезненную вещь, которую он сделал нам», — сказал Якимик.
Верующая Марта Бинишин сказала, что верит: тот, кого конклав кардиналов в Риме выберет следующим Папой, будет лучше.
«В новом Папе мы увидим человека, который принесет нам больше света, немного больше помощи для Украины и украинцев», — сказала она.
Народная депутат Украины София Федына опубликовала в телеграм-канале сообщение-прощание с покойным Папой. В то же время, она отметила, что некоторые высказывания Франциска заставили украинцев усомниться в его поддержке.
«Я сама была критической к отдельным заявлениям, потому что нельзя отождествлять и мирить жертву и преступника в момент совершения преступления. Поэтому я надеюсь, что следующий Папа станет на сторону справедливости!» — написала Федына.
Позиция Папы Франциска по войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Папа Франциск осуждал войну как неоправданный акт агрессии и называл Украину «мученической нацией». Он призывал к миру почти на каждом публичном выступлении, по меньшей мере, дважды в неделю.
Понтифик также призвал главу Русской православной церкви, тесно связанного с государством, не становиться «прислужником алтаря Кремля».
Несмотря на это, Папа разочаровал многих украинцев тем, что прямо не назвал президента России Владимира Путина агрессором.
Возмущения также вызвали его слова о «величии Российской империи», построенном правителями Петром I и Екатериной II, которые почитаются в РФ, но в Украине часто воспринимаются как символы колониального порабощения. Украинские католические епископы на встрече в Риме сообщили Папе, что эти высказывания причинили им большую боль.
Напомним, Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля в результате мозгового инсульта, комы и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.