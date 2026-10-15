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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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После солнечной погоды Украину снова накроют дожди: какие регионы зальет больше всего

Южные циклоны и дальше будут влиять на погоду в Украине. Синоптики предупреждают о дождях, туманах и грозах и сообщили, когда непогода отступит.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Люди под дождем

Люди под дождем / © pexels.com

В ближайшие дни в Украине снова будет дождь из-за серии южных циклонов, которые двигаются со стороны Турции. Осадки охватят разные регионы страны, а иногда будут сопровождаться грозами. Стабилизацию погоды синоптики прогнозируют после 20 октября.

Об этом сообщил начальник Черкасского регионального центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Погода в Украине 15 октября: затишье перед дождями

Сегодня, 15 октября, в Украине ожидается временный перерыв в осадках. Небо будет преимущественно ясным, а температура остается комфортной для середины осени.

Днем воздух прогреется до 10–15 °C. Однако сухая погода будет непродолжительной: над регионом и дальше будет доминировать циклоническая система, простирающаяся от Турции до Украины.

«Именно по этому маршруту в ближайшие дни атмосфера продолжит генерировать друг за другом активные заряженные влагой циклоны», — отмечает синоптик.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная и облачная погода.

Прогноз погоды на 16 октября: где будет идти дождь

16 октября, по словам Виталия Постриганя, в Украину придет следующий циклон из этой серии. Он принесет дожди разной интенсивности.

«Он обусловит дожди разной интенсивности, особенно обильные на Левобережье нашего государства. В Черкасской области прогнозируем умеренный, местами значительный дождь», — отмечает синоптик.

Ночью температура составит 4–9 °C, днем — 9–14 °C. Из-за дождей и мокрого покрытия водителям следует быть внимательнее на дорогах.

Погода 17 октября: меньше дождей, но возможны туманы

17 октября интенсивность осадков временно снизится. В этот период следующий южный циклон будет готовиться выйти из Черного моря.

«Пока следующий южный вихрь будет готовиться выйти из Черного моря, интенсивность осадков в нашем регионе уменьшится. Но кое-где будут формироваться туманы», — отмечает синоптик.

Несмотря на ослабление дождей, сухой погоды не ожидается. Туманы могут ухудшить видимость на дорогах, поэтому водителям следует быть осторожнее.

Дожди и грозы 18–19 октября: какие регионы под угрозой

18-19 октября к Украине приблизится третий циклон из серии южных циклонов. По предварительным расчетам, он будет двигаться из Турции в направлении юга Украины.

«Снова значительные дожди, а иногда и с грозами», — предупреждает синоптик.

Температура в течение суток ожидается от 10 до 15 °C. Больше всего осадков может прийтись на южные регионы страны.

По предварительным прогнозам погода в Украине начнет стабилизироваться после 20 октября. К этому времени серия южных циклонов постепенно лишится влияния на погодные условия в стране.

Несмотря на дождливый период, октябрь еще может обрадовать теплыми днями золотой осенью. А пока, как шутит синоптик, «зонтики в тренде».

Напомним, ранее мы писали, что Европу накроют морозы до -16 °C из-за вторжения арктического воздуха. Сильнейшее похолодание прогнозируют в Скандинавии. Синоптики также рассказали, затронет ли оно Украину.

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