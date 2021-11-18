После ссоры в кафе решил убить: в Винницкой области мужчина набросился с ножом на односельчанина

После ссоры в кафе решил убить: в Винницкой области мужчина набросился с ножом на односельчанина

Покушение на убийство мужчина совершил под хмельком.

В Винницкой области мужчина чуть не убил односельчанина из-за того, что поссорился с ним в сельском кафе.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Вчера, 17 ноября, в селе Плисков Винницкого района ранили мужчину. Он возвращался домой, когда на него напал односельчанин и нанес ему несколько ударов ножом. После этого злоумышленник скрылся.

Как выяснили правоохранители, незадолго до этого пострадавший поссорился с одним из жителей села в местном кафе. После спора 35-летний потерпевший ушел домой. По дороге его догнал задержанный и пытался убить. Пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где медики оказали ему помощь и сообщили в полицию. По предварительной информации, состояние мужчины стабильное.

42-летний злоумышленник, задержанный в этой же деревне через несколько часов, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"По этому факту полиция приступила к уголовному производству в соответствии со ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Напомним, что в Киеве задержали 45-летнего мужчину, который из- за ревности зарезал 33-летнего знакомого. Он нанес ему четыре ножевых ранения в шею и грудь во время застолья.

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