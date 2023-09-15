После стрельбы в Днепре 23-летней участнице конфликта с патрульными выбирают меру пресечения — что ей грозит

Женщине инкриминируют сопротивление работнику правоохранительного органа.
В Днепре выбирают меру пресечения 23-летней участнице конфликта с патрульными, в результате которого произошла смертельная стрельба.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Женщине инкриминируют сопротивление работнику правоохранительного органа. Ей грозит от штрафа до 2 лет лишения свободы. От защиты она отказалась, поэтому защищает сама себя.
Прокурор настаивает на домашнем аресте.
Смертельная стрельба в Днепре: события и факты
Напомним, в Днепре 29 августа патрульный застрелил пассажира Jaguar на глазах у детей.
Полицейские увидели, как "Ягуар" нарушает правила дорожного движения. По требованию остановиться авто мчалось прочь. видео с камер наблюдения свидетельствует: за рулем был мужчина. Когда наконец авто остановили, за рулем уже была женщина.
В то же время на заднем сиденье были двое несовершеннолетних детей. Подруга отца отказалась предоставлять патрульным документы.
К спору присоединился и мужчина. После ссоры нарушители пытались уехать, началась драка. Мужчина с авто опрокинул патрульного, пошел к его напарнице и ударил ее в лицо.
Полицейская упала без сознания. Коп начал стрелять в нападающего. Мужчина скончался на месте. Патрульного отправили на время следствия под домашний арест. Его напарница с переломами костей лица в больнице. В то же время, экспертизы еще продолжаются.
После смертельного инцидента патрульного полицейского задержали.
В полиции говорят, что по результатам следствия могут быть и дополнительная квалификация действий участников.
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