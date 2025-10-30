После стрельбы в ТЦК и нападения в Одессе омбудсмен сделал срочное заявление

Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на нападения гражданских работников ТЦК и СП и призвал всех действовать исключительно в рамках закона и уважать права человека.

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

«Призываю всех, как работников ТЦК и СП, так и граждан, действовать исключительно в рамках закона, уважать права человека. Мы должны оставаться едиными — даже в самые сложные времена», — отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что его офис систематически реагирует на обращение о неправомерных действиях отдельных работников ТЦК и СП, включая случаи «бусификации», незаконного содержания и применения физической силы. Каждый такой инцидент проверяется, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

В то же время, по словам Лубинца, наблюдается и «другая опасная тенденция» — эмоциональные и необдуманные ответные действия граждан, которые могут иметь трагические последствия.

Такие действия как работников ТЦК и СП, так и граждан — не только нарушения и преступления, но и удар по государству в условиях войны. Они создают не только угрозу жизни и безопасности людей, но и помогают врагу достигать своей цели — дискредитировать украинские институты, посеять недоверие и расколоть общество», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он привел два «вопиющих» случая, зафиксированных в течение одного дня:

Нападение в Одессе. .Группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК, нанеся транспортному средству повреждения. Стрельба в Кременчуге. В ходе проверки документов военнообязанный открыл огонь и попал в двух сотрудников ТЦК и СП.

Напомним, в Полтавской области в городе Кременчуг произошла стрельба в здании ТЦК и СП, двое работников получили ранения. Позже в Полтавском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел около 16 часов 30 октября. Пока стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия.

А в Одессе произошло групповое нападение на военнослужащих ТЦК и СП. Это произошло при исполнении ими служебных обязанностей. Инцидент произошел 30 октября во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе. На военных напала группа людей.