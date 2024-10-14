После суток затишья Украину снова атакуют "Шахеды" – где есть опасность

Три вражеских дрона двигаются из Днепропетровщины в направлении Лозовского района Харьковщины.
В ночь на 15 октября Украину снова атаковали российские "Шахеды".
Об этом пишут Воздушные Силы.
По их информации, по состоянию около полуночи вражеские БпЛА в Запорожье движутся через Днепропетровщину по северному курсу в направлении Харьковщины.
Также мониторинговые чаты писали о взрывах в Черкассах, где тоже объявляли воздушную тревогу из-за "Шахед".
Напомним, что минувшая ночь впервые за 48 суток обошлась без "Шахедов".
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