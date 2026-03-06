После трех лет плена украинский защитник вернулся домой: первые подробности (фото)

Обмен пленными 5 марта / © Владимир Зеленский

Реклама

Во время обмена военнопленными 5 марта домой вернулся Алексей Сластен.

Об этом сообщила координатор семей пропавших без вести Александра Козинец.

«Это очень важная и долгожданная новость для родных и всей нашей громады», — сказали в Нежинском городском совете.

Реклама

Алексей Сластьон. Фото Нежинский городской совет

Там сообщили, что Алексей пробыл в плену почти три года.

«Радимся всем миром и ждем возвращения каждого и каждого», — отметили в Нежине и добавили, что ожидают возвращения каждого и каждого украинского человека, который еще находится в заложниках.

Обмен пленными 5 марта: что известно

Напомним, 5 марта Украина провела очередной обмен пленными, во время которого домой вернулись 200 украинских защитников. Среди уволенных были, в частности, военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Обмен 5 марта — это первое такое событие, о котором было договорено во время переговоров с Россией и США в Женеве.

Реклама

Во время этого обмена удалось вернуть военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Они воевали в Мариуполе (на Азовстале в частности), в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что среди уволенных есть защитники, попавшие в плен в 2022 году. По его словам, многие военные находятся в сложном психологическом состоянии, у некоторых критически низкий вес.