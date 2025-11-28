После трех лет в плену: защитнику Мариуполя сделали сложную операцию по удалению обломка у сердца

Реклама

Полное медицинское сопровождение, диагностику и реабилитацию для защитника обеспечивает программа «Здоровье» от проекта Рината Ахметова «Сердце Азовстали».

Морпих прошел оборону Мариуполя, получил множественные ранения и попал в плен, где его состояние критически ухудшилось - вес снизился до 66 килограммов, а обломки в голове, ногах и грудной клетке угрожали жизни. После возвращения домой Ивана сразу взяли под опеку в «Сердце Азовстали».

«У него были обломки у сосудисто-нервных пучков и даже у магистральных сосудов в подколенном участке. Такие операции всегда высокорисковы», — рассказывает Игорь Шмиголь, заведующий отделением ортопедии и травматологии медицинского центра «Адонис», являющийся партнером «Сердца Азовстали». Все предыдущие вмешательства прошли успешно, а завершающей стала операция в Институте сердца, где удалили обломок у сердца. «Когда я начал реабилитацию, я впервые понял, что нужен своей стране. Что за меня переживают, что я не один», – рассказывает защитник.

В «Сердце Азовстали» объясняют, что программа «Здоровье» – одно из ключевых направлений комплексной поддержки защитников Мариуполя. «Наша задача – полное сопровождение, эффективное лечение и максимальное восстановление качества жизни каждого защитника», – отмечает директор организации Ксения Сухова.

Несмотря на все пережитое, Иван Будуров мечтает снова приступить к строю.