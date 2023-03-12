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После тумана и дождей Украину снова заснежило – фото и видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
655
Время на прочтение
1 мин
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После тумана и дождей Украину снова заснежило – фото и видео

Фото: ТСН.ua

Города Украины посреди марта засыпали снегом.

В воскресенье, 12 марта, Украину засыпало снегом после нескольких дней тумана, дождей и плюсовой температуры.

Пользователи в сети публикуют фото и видео заснеженных городов. ТСН.ua собрал подборку атмосферных фото и видео.

Так, в столице начало снежить с ночи. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег, сопровождаемый сильными порывами ветра до 15-20 м/с.

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Фото/Facebook: Elena Меленевская / ©
Фото/Facebook: Elena Меленевская

Во Львове снег падал еще с вечера 11 марта.

Другие города Украины тоже заснежило.

Напомним, 12 марта в Украине будет прохладно. В регионах ожидаются осадки, а также сильный ветер.

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Дата публикации
Просмотры
655
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