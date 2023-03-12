После тумана и дождей Украину снова заснежило – фото и видео

В воскресенье, 12 марта, Украину засыпало снегом после нескольких дней тумана, дождей и плюсовой температуры.

Пользователи в сети публикуют фото и видео заснеженных городов. ТСН.ua собрал подборку атмосферных фото и видео.

Так, в столице начало снежить с ночи. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег, сопровождаемый сильными порывами ветра до 15-20 м/с.

Фото/Facebook: Elena Меленевская

доброе утро, в Киеве неожиданно выпал снег на 12-й день весны. pic.twitter.com/WhZTO4phx2 — Onikiy (@Onikiy_UA) 12 марта 2023

Во Львове снег падал еще с вечера 11 марта.

Это Львов

Сегодня +17,

а сегодня снег ❄️ pic.twitter.com/k5vim2iFys — volodarskijo (@volodarskijo) 12 марта, 2023

Другие города Украины тоже заснежило.

Напомним, 12 марта в Украине будет прохладно. В регионах ожидаются осадки, а также сильный ветер.

Читайте также: