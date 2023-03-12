После тумана и дождей Украину снова заснежило – фото и видео

Города Украины посреди марта засыпали снегом.
В воскресенье, 12 марта, Украину засыпало снегом после нескольких дней тумана, дождей и плюсовой температуры.
Пользователи в сети публикуют фото и видео заснеженных городов. ТСН.ua собрал подборку атмосферных фото и видео.
Так, в столице начало снежить с ночи. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег, сопровождаемый сильными порывами ветра до 15-20 м/с.
доброе утро, в Киеве неожиданно выпал снег на 12-й день весны. pic.twitter.com/WhZTO4phx2— Onikiy (@Onikiy_UA) 12 марта 2023
Во Львове снег падал еще с вечера 11 марта.
Это Львов— volodarskijo (@volodarskijo) 12 марта, 2023
Сегодня +17,
а сегодня снег ❄️ pic.twitter.com/k5vim2iFys
Другие города Украины тоже заснежило.
Что? Снег? pic.twitter.com/hLlxSd5muG— (@NetaNatalie) March 12, 2023
Снег как пена pic.twitter.com/0UoECNmC96— Соцветие (@Aligon_Older) March 12, 2023
Снег pic.twitter.com/TNkOdIayjj— Winter Razoom (@Winter_Avis93) March 12, 2023
Напомним, 12 марта в Украине будет прохладно. В регионах ожидаются осадки, а также сильный ветер.
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