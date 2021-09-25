После учений в Беларуси российские военные до сих пор находятся возле украинских границ — Залужный

После учений в Беларуси российские военные до сих пор находятся возле украинских границ — Залужный

Закрытие военных учений "Запад-2021" состоялось полторы недели назад.

В России и Беларуси возле украинских границ до сих пор находятся батальонно-тактические группы российской армии, несмотря на завершение полторы недели назад учений "Запад-2021".

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытие ("Запада-2021" - ред.), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", — отметил Залужный.

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Эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе РФ. А каждая такая группа насчитывает около тысячи военных.

"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", — уточнил Залужный.

В то же время некоторые военные возвращались в места дислокации, чтобы принять участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Залужный отметил, что некоторые перемещения фиксируются, "но расслабляться совсем мы сегодня не можем".

Напомним, масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2021" продолжались в течение 9-16 сентября. В них приняли участие до 200 тысяч военнослужащих, техника.

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