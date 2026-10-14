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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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После удара баллистикой Россия атакует Украину дронами: куда летят и где есть угроза (карта)

С ночи Россия не перестает атаковать Украину: россияне атаковали ракетами и реактивными дронами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака РФ.

Атака РФ. / © ТСН.ua

С самого утра 14 октября Россия атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. После утреннего удара баллистики сохраняется угроза дроновых атак. Воздушная тревога охватила ряд областей.

Что известно о движении ударных БПЛА — читайте в материале ТСН.ua.

В Киеве воздушную тревогу объявили еще в 04.37. После продолжавшейся утром ракетной атаки (06:40-07:32) опасность не миновала — к столице приближаются ударные дроны.

По данным Воздушных сил, реактивные беспилотники двигались с Черниговской области в направлении Киевского водохранилища курсом на запад. Также вражеский БпЛА зафиксировали в Киевской области вблизи Чернобыля — в направлении Дымера.

Позже военные предупредили о летящих непосредственно на Киев беспилотниках. В частности, угрозу зафиксировали в направлении столичных Нивок и Жулян.

Карта воздушных тревог по состоянию на 07:43 среды, 14 октября.

Карта воздушных тревог по состоянию на 07:43 среды, 14 октября.

Напомним, рано 14 октября РФ ударила баллистикой по Киеву. Ракеты ударили по энергетическим объектам в столице и Киевской области. По данным ДТЭК, атака РФ привела к аварийным отключениям в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района.

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