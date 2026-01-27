После удара беспилотника во Львовской области зафиксировали ухудшение качества воздуха: что советуют жителям

Атака дронами / © ТСН

В Золочевском районе Львовской области зафиксировали временное ухудшение качества воздуха после утренней атаки вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Как сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, в селе Смольное Золочевского района зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в воздухе.

Специалисты объясняют, что это связано с утренней атакой российского беспилотника по объекту инфраструктуры в регионе. В то же время, ситуация остается контролируемой, а радиационный фон — в пределах нормы.

Жителям села, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, рекомендуют по возможности оставаться в помещениях. В случае необходимости выхода на улицу специалисты советуют использовать одноразовые защитные маски.

Также временно рекомендуют воздержаться от проветривания помещений, чтобы снизить риск попадания загрязненного воздуха внутрь жилья.

Сотрудники службы продолжают лабораторные исследования воздуха с учетом направления движения ветра. О каких-либо изменениях в ситуации жителей обещают информировать дополнительно.

Ранее мы писали о том, что Львовскую область атаковал русский дрон. Стало известно, что под удар попал инфраструктурный объект в Бродах Львовской области, что повлекло за собой пожар и задымление. В городе упразднили занятия в школах.

Чувствуется резкий неприятный запах, поэтому людей просят плотно закрывать окна и не выходить на улицу без надобности.

«Начато проведение замеров воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов сгорания. О результатах замеров будет доложено дополнительно», — говорится в заявлении.