После удара окупантов по Запорожью без света остались более 15 тысяч абонентов: подробности

Вечером 18 ноября русские военные совершили атаку дронов на Запорожье, применив более 10 " шахедов ". В результате удара более 15,6 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"Враг снова нанес удар по городу Запорожье, использовав более 10 "Шахедов". Пострадала гражданская инфраструктура. Сейчас более 10 тысяч абонентов остаются без света, также повреждены котельные и больница. Спасибо спасателям и полицейским, которые уже начали ликвидацию последствий", — отметил Федоров. .

Он добавил, что благодаря усилиям энергетиков и коммунальщиков почти 2 тысячам абонентов электроэнергию уже восстановили.

От теплоснабжения отключены 677 домов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Напомним, в ночь на 19 ноября в российском Брянске было неспокойно.

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