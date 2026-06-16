После удара по Киево-Печерской лавре Кремль сделал громкое заявление: что известно

Удар по Лавре. / © Управление ГСЧС Киева

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Кремль оправдывает удары по достопримечательностям Киева и пытается снять с себя вину за удар по Киево-Печерской лавре ночью против 15 июня.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что российское информационное пространство пытается отвлечь свою вину — обвиняя Украину или оправдывая удары как военную необходимость. В частности, Минобороны РФ заявило, что якобы «подтвержденные сообщения» указывают на то, что украинская ракета-перехватчик Patriot поразила Киево-Печерскую лавру.

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Воздушные силы ВСУ опровергают эти российские заявления. Предварительно известно о попадании российского беспилотника «Геран-2». Спикер ПС Юрий Игнат сообщил, что российская пропаганда использует фрагменты Patriot, чтобы утверждать, что это собственные ракеты Украины повредили культурные памятники.

Украинский Центр противодействия дезинформации аналогично сообщил, что Россия начала масштабную дезинформационную кампанию, пытаясь оправдать массированные удары по культурным памятникам Киева, утверждая, что культурные памятники являются военными целями или что ВСУ виноваты в повреждениях.

Отметим, спикер Министерства иностранных дел России дерзко Мария Захарова заявила, мол, Запад сфабриковал утверждение о том, что страна-агрессорка нанесла удар по Киево-Печерской лавре. Кроме того, она повторила утверждение российского Министерства обороны, что украинская ракета-перехватчик Patriot поразила это место.

Другие российские чиновники также утверждали, что Украина инсценировала удар по Киево-Печерской лавре и Киев обвиняет Москву в ударе лишь для того, чтобы спровоцировать ответ.

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К слову, минувшей ночью россияне повредили значительные достопримечательности в Киеве, Днепре и Харькове. В частности, в столице войска РФ нанесли удары по Киево-Печерской лавре и киностудии имени Довженко. ЮНЕСКО осудила удар по Киево-Печерской лавре и связанным с ней монастырским постройкам, включая Софийский собор.

Удар по Лавре — что известно

Ночью против 15 июня РФ атаковала Киево-Печерскую лавру. На территории загорелась загоревшаяся крыша Успенского собора. Попадание произошло прямо в Степановский придел и произошло сильное возгорание. Кроме того, в соборе достаточно сильны повреждения иконостаса, есть повреждения росписей, находящихся там фресок.

После атаки РФ в Лавре срочно эвакуировали святыни – древние иконы, антиминсы, а также другие богослужебные предметы, которые могли оказаться под угрозой из-за последствий атаки.

Министерство обороны РФ прокомментировало ночную атаку на столицу, в результате которой зафиксировано прямое попадание в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там дерзко заявили, что эти обстрелы якобы стали «ответом на террористические акты» со стороны Украины.

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Дата публикации 12:32, 15.06.26 Количество просмотров 83 Киев пережил удар невиданной силы! Россияне уничтожают уникальные сооружения!

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