После удара по Московскому НПЗ Зеленский сделал заявление с намеком

Атака на Москву 18 июня.

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Сегодня, 18 июня, украинские дроны атаковали Москву. Уже второй раз за неделю был поражен нефтеперерабатывающий завод в столице РФ. «Дальнобойные санкции» снова дошли до Московского региона.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины.

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«Совершенно справедлив ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину», — подчеркнул он.

Зеленский акцентировал на том, что партнеры Киева отмечали меткость и действенность украинских медстрайков и дальнобойных санкций.

«Время эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии», — добавил президент.

Атака на Москву 18 июня

Утром мощные взрывы разбудили столицу России в Москве. Власти заявили о якобы успешной работе ПВО, но также подтвердили атаку на НПЗ. В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово и в подмосковном Жуковском ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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Во время атаки российская ПВО в очередной раз продемонстрировала свою недееспособность. В частности, «Панциры» промахивались. В частности, из-за работы российских систем загорелся «Садовод», являющийся одним из крупнейших рынков Москвы, где расположены магазины электроники.

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