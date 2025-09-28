После удара по Петропавловской Борщаговке мужчина показал, что осталось от их ЖК (видео)

Российская ракета уничтожила ЖК возле Киева

Российская ракета уничтожила ЖК возле Киева. Речь идет о жилом комплексе «Львовский». Семья, проживающая там, спаслась чудом. В соцсетях обнародованы кадры первых минут после атаки.

В частности, видео обнародовал Борщаговка (СБ, ППБ) NEWS🇺🇦 28 сентября 2025 года.

Один из жителей, чудом оставшийся в живых, поделился пережитым. По его словам, ракета упала всего в нескольких метрах от дома

«Боже милость, что мы все остались живы. Я действительно счастлив, что сам и мои дети живы, потому что ракета попала в четырех метрах. Дома нет, двух машин нет, но все живы и целые. Это такая милость божья!» — прокомментировал свое видео житель Борщаговки.

Отметим, что в пригороде столицы российская ракета попала в жилой комплекс «Львовский», превратив многоэтажку в руины.

Дата публикации 15:26, 28.09.25

Что известно о пострадавшей семье

По уточненной информации, после ночной атаки по Петропавловской Борщаговке под Киевом пострадала семья капеллана-волонтёра Марка Сергиева. Это именно он снял видео на фоне развалин своего дома. Известно, что не первого пострадавшего от РФ.

Для семьи Сергиевых это уже вторая потеря жилья из-за российской агрессии. В 2024 году они уехали из Мелитополя, где их дом захватили оккупанты. Поселившись в Киеве, они начали новую жизнь. Но теперь и этот дом разрушен.

«Это уже второй дом. Первую в Мелитополе забрали, отжали. Мы переехали сюда, дети пошли в школу, начали все сначала. А сегодня проснулись после взрыва — и чудо, что все живы», — рассказывает мужчина.

Сегодня, 28 сентября, мужчина рассказал, что его дети спали на третьем этаже, прямо под крышей. Именно в эту часть дома попала ракета.

«Дети спали наверху. Старший сын как раз там, где произошло попадание. Услышал свист ракеты, затем удар. Выбежал на улицу, вытащил детей. Жена кричала: „детей достань“. Я кричу в ответ: все живы», — вспоминает Марк.

Капеллан рассказал, что пришлось доставать младшего сына из-под обломков крыши. Он убежден: только чудо спасло его детей от смерти.

«Я малыша еще вытаскивал из-под завалов. Просто молил Бога. И все», — говорит Сергиев.

Отметим, что на вечер 28 сентября на месте прилета по ЖК «Львовский» продолжаются работы по ликвидации последствий. Спасатели помогают пострадавшим, а местные власти подсчитывают масштаб разрушений.

Трое детей главы семьи, которые к моменту взрыва спали на втором этаже, выжили.

Напомним, в ночь на 28 сентября россияне массированно атаковали не только Киевщину, но и столицу. БпЛА и ракеты. Есть погибшие и раненые.

Россия атаковала Киев дронами и ракетами. Обломки повредили дома в нескольких районах. Число жертв — четыре человека. Из-под завалов извлекли тело тело 12-летней девочки.