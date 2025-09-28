ТСН в социальных сетях

3445
После удара по Петропавловской Борщаговке мужчина показал, что осталось от их ЖК (видео)

Российская ракета уничтожила ЖК возле Киева

Дополнено новыми материалами

Российская ракета уничтожила ЖК возле Киева. Речь идет о жилом комплексе «Львовский». Семья, проживающая там, спаслась чудом. В соцсетях обнародованы кадры первых минут после атаки.

В частности, видео обнародовал Борщаговка (СБ, ППБ) NEWS🇺🇦 28 сентября 2025 года.

Один из жителей, чудом оставшийся в живых, поделился пережитым. По его словам, ракета упала всего в нескольких метрах от дома

«Боже милость, что мы все остались живы. Я действительно счастлив, что сам и мои дети живы, потому что ракета попала в четырех метрах. Дома нет, двух машин нет, но все живы и целые. Это такая милость божья!» — прокомментировал свое видео житель Борщаговки.

Отметим, что в пригороде столицы российская ракета попала в жилой комплекс «Львовский», превратив многоэтажку в руины.

Что известно о пострадавшей семье

По уточненной информации, после ночной атаки по Петропавловской Борщаговке под Киевом пострадала семья капеллана-волонтёра Марка Сергиева. Это именно он снял видео на фоне развалин своего дома. Известно, что не первого пострадавшего от РФ.

Для семьи Сергиевых это уже вторая потеря жилья из-за российской агрессии. В 2024 году они уехали из Мелитополя, где их дом захватили оккупанты. Поселившись в Киеве, они начали новую жизнь. Но теперь и этот дом разрушен.

«Это уже второй дом. Первую в Мелитополе забрали, отжали. Мы переехали сюда, дети пошли в школу, начали все сначала. А сегодня проснулись после взрыва — и чудо, что все живы», — рассказывает мужчина.

Сегодня, 28 сентября, мужчина рассказал, что его дети спали на третьем этаже, прямо под крышей. Именно в эту часть дома попала ракета.

«Дети спали наверху. Старший сын как раз там, где произошло попадание. Услышал свист ракеты, затем удар. Выбежал на улицу, вытащил детей. Жена кричала: „детей достань“. Я кричу в ответ: все живы», — вспоминает Марк.

Капеллан рассказал, что пришлось доставать младшего сына из-под обломков крыши. Он убежден: только чудо спасло его детей от смерти.

«Я малыша еще вытаскивал из-под завалов. Просто молил Бога. И все», — говорит Сергиев.

Отметим, что на вечер 28 сентября на месте прилета по ЖК «Львовский» продолжаются работы по ликвидации последствий. Спасатели помогают пострадавшим, а местные власти подсчитывают масштаб разрушений.

Трое детей главы семьи, которые к моменту взрыва спали на втором этаже, выжили.

Напомним, в ночь на 28 сентября россияне массированно атаковали не только Киевщину, но и столицу. БпЛА и ракеты. Есть погибшие и раненые.

Россия атаковала Киев дронами и ракетами. Обломки повредили дома в нескольких районах. Число жертв — четыре человека. Из-под завалов извлекли тело тело 12-летней девочки.

