После удара РФ по ЧАЭС на восстановление защиты требуется €500 млн: партнеры дали старт финансированию

ЧАЭС / © Getty Images

В Украине приступили к мобилизации финансовых ресурсов для возобновления Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС . Речь идет об объекте, который получил повреждения в результате атаки российского дрона в феврале 2025 года.

Об этом информирует сообщение первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

По предварительным оценкам, общая стоимость восстановления и усиления безопасности конфайнмента составляет около 500 млн. евро.

В рамках конференции было подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о выделении 30 млн евро. Средства будут направлены на первый этап работ — оценку повреждений, подготовку технических решений и проектирование. Это позволит оперативно приступить к восстановлению и провести необходимые закупки оборудования.

Кроме того, международные партнеры уже взяли на себя первоначальные финансовые обязательства на сумму около 100 млн евро. Финансирование будет направлено не только на восстановление конфайнмента, но и на повышение общего уровня ядерной безопасности в Украине.

По итогам конференции принято совместное заявление, поддержанное 24 странами. В документе подтверждено намерение помогать Украине в мобилизации ресурсов для восстановления объекта.

Премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил международных партнеров, в частности МАГАТЭ, ЕС и правительства государств, за поддержку. Он подчеркнул, что инвестиции в ядерную безопасность Украины являются вкладом в безопасность всей Европы.

Атака дроном на ЧАЭС 2025 года – что известно

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью сознательно атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав пожар на крыше саркофага. В МАГАТЭ подтвердили факт взрыва, а в Офисе президента отметили, что атака была целенаправленной. Несмотря на попадание, по данным ГСЧС, радиационный фон оставался в пределах нормы (0,57 мкЗв/час).

В марте 2026 года Financial Times писала, что прошлогодняя атака повредила конфайнмент ЧАЭС , пробив защитную арку. Временный ремонт не решил проблему: из-за разгерметизации невозможно поддерживать уровень влажности, что чревато коррозией металлоконструкций и срывает демонтаж старого саркофага. Руководство станции и ЕБРР предупреждают, что это континентальная угроза, поскольку повторные удары или сейсмические волны от взрывов могут привести к обвалу конструкций и масштабному выбросу радиации.