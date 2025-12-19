После удара России в Одессе возникли очереди на АЗС: детали (видео)

АЗС / © pixabay.com

После атаки России по портовой инфраструктуре Одесщины образовались очереди на АЗС.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Это вызвало ажиотаж среди водителей, начавших массово заправлять автомобили, опасаясь топливного дефицита.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, «вечером РФ атаковала баллистикой портовую инфраструктуру Одесского района».

Напомним, в результате обстрела погибли семь человек. Еще пятнадцать получили ранения. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий удара и безопасности.