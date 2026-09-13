После ударов над городом стоит дым: врач объяснила, как уменьшить загрязнение дома

Смог над Киевом / © Associated Press

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Во время загрязнения воздуха после пожаров дома следует использовать очистители с HEPA-фильтрами, особенно если в доме есть дети или люди с хроническими заболеваниями легких.

Об этом рассказала семейный врач Виталина Олещенко в эфире “Киев 24".

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По ее словам, очистители помогают задерживать сажу, аллергены и часть других загрязнителей, которые попадают в воздух вместе с дымом и могут провоцировать кашель и раздражение дыхательных путей.

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«Кондиционер-очиститель воздуха – это точно за. Если у вас есть финансовая возможность его купить, то, конечно, стоит. Там должны быть HEPA-фильтры, которые улавливают аллергены вокруг нас. Частицы горения в том же дыме могут вызывать кашель как аллергическую реакцию», — объяснила врач.

Олещенко также советует обращать внимание на устройства с несколькими уровнями фильтрации и заменять фильтры.

«Как часто менять фильтр? Это раз в шесть месяцев — раз в год, все зависит от производителя», — отметила она.

Особенно полезны такие устройства, по словам врача, могут быть для семей с маленькими детьми и людей с хроническими заболеваниями легких или онкологическими заболеваниями.

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«Если у вас есть маленькие детки дома, люди с хроническим обструктивным заболеванием легких или онкологическими заболеваниями, они больше нуждаются в такой машине, которая будет очищать воздух. Она действительно хорошо работает, имеет несколько уровней фильтрации», - сказала Олещенко.

В то же время врач подчеркнула, что эффективность очистки зависит от типа и размера загрязнителей, поэтому во время сильного задымления важно не полагаться только на один способ защиты воздуха в помещении.

Отметим, что последствия обстрелов часто сопровождаются пожарами, насыщающими воздух опасными соединениями. Уровень загрязнения зависит от направления ветра, погодных условий и характера горящих материалов. Врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Отто Стойко назвал способы защиты организма от дыма после взрывов.

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