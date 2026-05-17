После ударов по Москве к украинцам обратились с тревожным предупреждением
Украинцев призывают реагировать на воздушные тревоги и не игнорировать их.
После того, как украинские дроны успешно атаковали Москву, государство-агрессор может усилить свои удары по украинским городам.
С таким предупреждением обратился к гражданам глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«После сегодняшних событий в Москве РФ прогнозируемо может усилить атаки „Шахедами“ и ракетами по нашим городам», — написал он в соцсетях.
Чиновник призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги и не игнорировать их.
«Берегите себя и своих близких», — добавил Лукашук.
Удары по Москве — что известно
Напомним, в ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Сообщается о взрывах, пожарах и поражении ряда стратегических объектов.
В течение воскресенья, 17 мая, в Москве и окрестностях продолжали раздаваться взрывы и возгораться пожары на фоне атаки беспилотников на столицу государства-агрессора.
После того, как украинские дроны нанесли массированный удар по Москве, кремлевская пропаганда попыталась успокоить население государства-агрессора. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось выдать фразу о том, что угрозы существованию России пока нет.