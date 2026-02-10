В Украине — новые аварийные отключения: графики не действуют в трех областях

Энерегтика / © Associated Press

Армия РФ нанесла новые удары по энергосистеме Украины. Есть обесточивание в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, Сумской и Днепропетровской областях. Возникла потребность в применении аварийных отключений.

Об этом отчитывается «Укрэнерго».

В регионах, где позволяет ситуация безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

«Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить работу поврежденного оборудования», — сообщают в компании.

Состояние энергосистемы Украины: что известно

Как стало известно, из-за предыдущих массированных атак РФ во всех регионах Украины сегодня применяются:

графики ограничения мощности для индустрии;

графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

«В отдельных областях вынужденно применены аварийные обесточения, которые будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах своих облэнерго», — отметили в компании.

Также немаловажным фактором остается рациональное потребление электричества. Да, следует ограничить использование мощных электроприборов, а энергоемкие процессы перенести на ночные часы — после 23:00.

В Укрэнерго добавляют: ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за обновлениями.

Напомним, вчера, 9 февраля, в ряде регионов Украины также применялись аварийные отключения.

Да, причиной стали удары РФ по энергосистеме Украины. Из-за обстрелов остались обесточенными части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. «Укрэнерго» дало указание о вынужденном применении аварийных отключений.

При этом отмечается, что по всей Украине продолжают применяться графики почасовых отключений. Украинцев в очередной раз призывали к экономному энергопотреблению.