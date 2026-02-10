- Дата публикации
В Украине — новые аварийные отключения: графики не действуют в трех областях
В результате повторных атак РФ на энергетические объекты в Украине вынужденно применяются аварийные отключения.
Армия РФ нанесла новые удары по энергосистеме Украины. Есть обесточивание в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, Сумской и Днепропетровской областях. Возникла потребность в применении аварийных отключений.
Об этом отчитывается «Укрэнерго».
В регионах, где позволяет ситуация безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.
«Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить работу поврежденного оборудования», — сообщают в компании.
Состояние энергосистемы Украины: что известно
Как стало известно, из-за предыдущих массированных атак РФ во всех регионах Украины сегодня применяются:
графики ограничения мощности для индустрии;
графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
«В отдельных областях вынужденно применены аварийные обесточения, которые будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах своих облэнерго», — отметили в компании.
Также немаловажным фактором остается рациональное потребление электричества. Да, следует ограничить использование мощных электроприборов, а энергоемкие процессы перенести на ночные часы — после 23:00.
В Укрэнерго добавляют: ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за обновлениями.
Напомним, вчера, 9 февраля, в ряде регионов Украины также применялись аварийные отключения.
Да, причиной стали удары РФ по энергосистеме Украины. Из-за обстрелов остались обесточенными части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. «Укрэнерго» дало указание о вынужденном применении аварийных отключений.
При этом отмечается, что по всей Украине продолжают применяться графики почасовых отключений. Украинцев в очередной раз призывали к экономному энергопотреблению.