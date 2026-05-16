Атака на Киев. / © ТСН.ua

Кремль угрожал ударами, в частности «Орешником» по Киеву, если парад ко Дню победы будет сорван. Хотя празднование на Красной площади состоялось, впрочем, Россия не отказалась от своих планов.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают предупреждение украинского президента Владимира Зеленского о том, что Российская Федерация проводит разведку центров принятия решений в Киеве и его окрестностях по поводу возможных будущих ударов.

По его словам, ГУР получило спутниковые снимки и российские документы, в которых изложены планы ударов по примерно 20 политическим и военным объектам, которые часто посещают высокопоставленные украинские чиновники. На кадрах виден список объектов, которые РФ, возможно, рассматривала для вероятного поражения. Среди них планы подземного тоннеля, здания администрации президента и президентской резиденции в столице и ее окрестностях.

Зеленский сообщил, что Кремль формировал эти планы «давно». Впрочем, активнее разведывает возможные цели с начала войны в Иране. Вероятно, чтобы воспользоваться нехваткой украинских ракет-перехватчиков Patriot.

«Кремль угрожал нанести удары по центрам принятий решений в Киеве, если украинские войска нанесут удары во время празднования Дня Победы в Москве 9 мая. Отчет Зеленского свидетельствует, что Россия не отказалась от своих планов по поводу таких ударов в будущем — даже по истечении срока прекращения огня», — подытожили в ISW.

Планы РФ по Киеву

15 мая президент Владимир Зеленский показал соответствующие документы, полученные ГУР. В них речь идет о почти двух десятках политических центров и военных пунктах. Кроме того, по его словам, Украина срочно усиливает оборону Киева. попытки России вовлечь соседнюю Белоруссию в прямую военную агрессию.

Заметим, что перед парадом на 9 Мая кремлевские власти угрожали ударами «Орешником» по Киеву. За «испорченный праздник» на Красной площади обещали месть. В то же время в ISW отмечали, что запугиваниями Москва пыталась замаскировать слабость, которую обнаружили атаки ВСУ в глубокий тыл РФ.

Впрочем, после «перемирия» ночью и утром 14 мая российская армия совершила один из самых больших ударов по Киеву, во время которого погибли 24 человека. Аналитики отмечают, что массированная атака не нарушила прекращение огня. Впрочем, демонстрирует, что Москва — недобросовестный переговорщик.

