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- Украина
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После "уколов красоты" в Украине зафиксировали ботулизм уже в трех областях
Заболевание обнаружили у пациентов в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.
В Украине были зафиксированы случаи ятрогенного ботулизма после косметических инъекций ботулотоксина. Заболевание обнаружили в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья.
Речь идет о редкой форме ботулизма, которая может возникнуть после введения ботулотоксина в лечебных или косметических целях.
«Ботулинический токсин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, из-за чего у человека могут появиться характерные неврологические симптомы», — пояснили в ведомстве.
Среди возможных признаков — нарушение зрения, двоение в глазах, опущение век, сухость во рту, проблемы с проглатыванием и речью, а также общая мышечная слабость.
Ятрогенный ботулизм отличается от пищевого тем, что токсин попадает в организм не из-за зараженных продуктов, а после медицинского или косметического применения ботулотоксина.
Напомним, в США 33-летняя жительница штата Джорджия Аманда Волавер рассказала свою историю, заставившую ее переосмыслить цену красоты. После привычной косметической процедуры она оказалась прикованной к постели на несколько месяцев и до сих пор борется с последствиями укола ботокса