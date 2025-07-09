После укуса комара у женщины под веком глаза завелся червь: фото

Гельминт под веком глаза

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У жительницы города Запорожья было выявлено паразитное заболевание, вызванное укусом комара, зараженного личинками дирофиляриоза. Врачи удалили гельминта из-под кожи в веке ее глаза.

Об этом сообщили в Запорожском областном центре контроля и профилактики болезней.

В сообщении отметили, что червь добрался до века глаза пациентки из области переносицы, куда укусил ее зараженный комар. Когда именно произошел укус, точно неизвестно.

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«Период инкубации длится от одного месяца до нескольких лет. Клиника дирофиляриоза связана с местом образования подкожных изменений», — сообщили медики.

Симптомами дирофиляриоза являются:

зуд;

отек;

покраснение;

боль;

появление опухоли;

повышение температуры тела;

слабость;

плохое самочувствие.

Также характерным признаком является ощутимое перемещение или движение паразита под кожей.

В большинстве случаев дирофилярии локализуются в области головы.

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«Дирофиляриоз — излечим, но необходимо проведение своевременной диагностики. В случае подозрения на дирофиляриоз и ухудшения самочувствия не занимайтесь самолечением, обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью», — советуют медики.

Удаленный из-под век паразит

Всего за последние три года в Запорожской области было зафиксировано 9 случаев этого паразитного заболевания. Два пациента были госпитализированы и прооперированы в стационаре, остальные семеро получили медицинскую помощь амбулаторно. Гельминты были удалены: из области головы — у шести, в том числе глаза — у трех; из области туловища — у трех пациентов.

Напомним, 11-летний мальчик в Словакии умер от очень редкой болезни, которую вызывает одноклеточный паразит, который встречается в почве и пресной воде