После уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию: "Масштабы разрушений – ужасные"

В результате сегодняшней массированной атаки российских войск, вся генерация ПАО "Центрэнерго" была полностью уничтожена.

Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Об этом сообщили в ПАО "Центрэнерго".

Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области, испытала значительные разрушения. Несмотря на то, что все работники, которые были на смене во время обстрелов, остались живы, масштабы разрушений ужасны. В результате попадания снарядов произошел масштабный пожар в турбинном цеху. В настоящее время на предприятии продолжаются работы по локализации огня.

Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Ее разрушение повлияет на энергоснабжение этих регионов.

"Масштабы разрушений – ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден – мы с ним справимся", — заявил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Напомним, в ночь на 11 апреля атаки российских войск полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области.

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