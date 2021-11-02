После усиления карантина украинцы начали активно генерировать COVID-сертификаты в "Дії"

Цифровыми услугами пользуются девять миллионов украинцев.

В последние четыре дня в приложении "Дія" сгенерировали миллион COVID-сертификатов.

Такие данные озвучили в Минцифре, рассказали в Сніданку з 1+1.

По словам главы министерства Михаила Федорова, приложением цифровых госуслуг пользуются уже девять миллионов украинцев. Кроме того, сертификатов о вакцинации против COVID-19 сгенерировали в цифровом формате уже пять миллионов человек. В ведомстве говорят, что количество продолжает расти.

Следует отметить, что в "Дії" началась регистрация на бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Принять участие в тестировании могут украинцы, проведшие тестирование в течение последних 72 часов. Все подробности можно узнать на сайте Минцифры.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в приложении "Дія". Как именно – читайте по ссылке.

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