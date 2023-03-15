После увольнения Гайдая Луганскую ОВА может возглавить военный

Сегодня, 15 марта, представитель президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Луганскую областную военную администрацию может возглавить военный.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В случае Луганской области, руководителем будет вероятнее всего человек военный, собственно, это и была мотивация. По-прежнему есть такое намерение во всех прифронтовых и откровенно фронтовых, как в случае с Луганской областью, регионах, иметь в должности руководителя именно военного человека. Фамилию пока назвать не могу", — сказал Никифоров.

Следует отметить, что информация об отставке Гайдая начала появляться в январе 2023 года. Тогда СМИ сообщали о возможном назначении его послом в Казахстане. Сам Гайдай о своей вероятной отставке говорил так: "Готов работать и в другом направлении, если так определит президент".

"Все нормально. Нет никаких претензий по работе. Это как на фронте есть ротация, кого-то перекидывают, чтобы усилить другое направление фронта. Так и здесь: все планово", — сказал Гайдай.

Напомним, президент Украины в среду, 15 марта, уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

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