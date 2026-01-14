- Дата публикации
После визита к частному стоматологу умерла 12-летняя девочка
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти ребенка.
В Ужгороде 12-летнюю девочку доставили в больницу в бессознательном состоянии из одной из частных стоматологических клиник. В течение девяти дней ребенок находился в реанимационном отделении и умер в среду, 14 января.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
Полиция начала расследование гибели ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину его смерти.
В помещении стоматологической клиники был проведен обыск, во время которого следователи изымали медицинскую документацию, которая касается этого случая.
Также был проведен опрос медперсонала заведения, свидетелей и очевидцев происшествия.
В полиции Закарпатья событие квалифицируют по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиками, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) УКУ.
В Закарпатской областной прокуратуре добавили, что, по предварительной информации, у девочки, которая пришла на обычный визит к стоматологу, произошел анафилактический шок после введения ей наркоза.
Напомним, в прошлом году в Тернополе отстранили от работы стоматолога, у которого во время лечения зубов умер мальчик.