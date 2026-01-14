После визита к частному стоматологу умерла 12-летняя девочка

Полиция расследует смерть ребенка после визита к стоматологу / © Национальная полиция Закарпатской области

Реклама

В Ужгороде 12-летнюю девочку доставили в больницу в бессознательном состоянии из одной из частных стоматологических клиник. В течение девяти дней ребенок находился в реанимационном отделении и умер в среду, 14 января.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Полиция начала расследование гибели ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину его смерти.

Реклама

В помещении стоматологической клиники был проведен обыск, во время которого следователи изымали медицинскую документацию, которая касается этого случая.

Также был проведен опрос медперсонала заведения, свидетелей и очевидцев происшествия.

В полиции Закарпатья событие квалифицируют по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиками, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) УКУ.

© закарпатская областная прокуратура

В Закарпатской областной прокуратуре добавили, что, по предварительной информации, у девочки, которая пришла на обычный визит к стоматологу, произошел анафилактический шок после введения ей наркоза.

Реклама

Напомним, в прошлом году в Тернополе отстранили от работы стоматолога, у которого во время лечения зубов умер мальчик.