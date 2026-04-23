После визита в ТЦК некоторые украинцы снова оказываются в розыске: в Нацполиции объяснили почему

Мобилизация в Украине

В Украине бывают случаи, когда граждан после визита в территориальный центр комплектования снова выявляют в базах розыска во время полицейских проверок. Это может быть связано с несвоевременным внесением данных, незавершенным оформлением документов или повторной повесткой.

Детали объяснил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

По его словам, такие ситуации не единичны. Полицейские во время проверок иногда повторно выявляют в базах розыска людей, ранее доставлявшихся в ТЦК.

Выговский отметил, что одна из причин состоит в том, что во время первого визита в ТЦК у человека могли установить основания для отсрочки, однако эти данные не успели вовремя внести в систему. Также причиной может стать незавершенное оформление документов.

Еще один распространенный случай — когда человека доставили в ТЦК, но из-за отсутствия паспорта или необходимости дополнительного медицинского обследования ему выдали новую повестку. Если она не появилась в назначенное время для завершения процедуры, статус сыска продолжается автоматически.

Кроме того, глава Нацполиции обратил внимание на то, что определенное время необходимо для синхронизации баз данных. Пока идет военно-врачебная комиссия или проверка документов, ТЦК может не снимать запрос на доставку лица.

Чтобы избежать повторной доставки в ТЦК, Выговский посоветовал гражданам всегда иметь при себе документы, подтверждающие право на отсрочку или пребывание в процессе прохождения комиссии. Это, по его словам, позволяет подтвердить статус на месте при проверке.

В то же время глава Нацполиции признал, что правоохранители ежедневно документируют и факты незаконной деятельности, в частности, получение неправомерной выгоды отдельными работниками ТЦК. По его словам, мобилизационные мероприятия должны проводиться честно и прозрачно, без перевода ответственности между органами.

Ранее в Украине упростили процедуру продления бронирования работников через “Дію” — без необходимости сначала снимать действующий статус. Если раньше работодатели должны были разбронировать сотрудника, а затем подавать новую заявку, то теперь процесс стал непрерывным.

Ранее правительство расширило перечень критически важных предприятий для бронирования. Так, в нем появились новые категории бизнеса, непосредственно обеспечивающие потребности армии. В частности, компании, перевозящие военные грузы, а также занимающиеся ремонтом, содержанием и эксплуатацией вооружения и техники.