После волны обстрелов - ночь "затишья": что стоит за изменением интенсивности атак России

Обстрел Украины / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 19 февраля россияне совершили очередной налет на территорию Украины. По информации военных, начиная с 18:00 предыдущих суток, противник применил 37 ударных беспилотников. Среди них были аппараты типа Shahed, Гербер, Италмас и другие неизвестные типы. Около 20 единиц из общего количества составляли именно «Шахеды».

Об этом сообщили в ВС Украины.

По состоянию на 08:30 утра противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 29 вражеских целей на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание на четырех локациях.

Реклама

Затишье перед бурей: к чему готовится Россия

Текущая ночная атака может быть тем самым «затишьем перед бурей». Президент Владимир Зеленский 16 февраля заявлял, что разведка располагает данными о подготовке Россией нового массированного удара.

На это глава государства отреагировал сиюминутными поручениями руководству оборонного и энергетического секторов.

«Поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки», — говорится в сообщении президента.

Концентрация усилий: Россия изменяет тактику обстрелов

Аналитики обращают внимание на то, что русская армия начала действовать по-другому. Если раньше оккупанты пытались бить по многим целям одновременно, распыляя свои ресурсы, то сейчас их цель — перегрузка украинской системы ПВО на конкретных участках.

Реклама

Обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников отмечает, что изменение тактики уже очевидно.

«Враг применял ударные беспилотники не концентрированно, а точечно. Со сменой тактики мы видим, что агрессор начал концентрировать свои силы и средства только по нескольким направлениям», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, разведка способна отслеживать такие приготовления. Благодаря спутниковым снимкам и специфическим маркерам аналитики заранее видят признаки подготовки к масштабному удару, что дает Силам обороны шанс подготовиться к отражению атаки.

Напомним, после очередных вражеских ударов по Лозовской общине были повреждены объекты критической инфраструктуры. В городе возникли серьезные перебои с водоснабжением, а самая большая котельная осталась без электроэнергии.

Реклама

О последствиях обстрелов сообщал городской голова Сергей Зеленский. По его словам, коммунальные службы и энергетики работали на поврежденных объектах, однако оперативно возобновить подачу воды тогда не удалось. Приоритетом оставалось обеспечение жителей водой в кратчайшие сроки.

Из-за обесточивания самой большой котельной без тепла рисковали остаться около 16 тысяч абонентов. В условиях минусовой температуры все ресурсы были направлены на сохранение теплосетей и скорейшее восстановление теплоснабжения.

Городские власти призвали жителей не вмешиваться самостоятельно во внутридомовые сети без согласования с коммунальными службами. Также в общине продолжали работу пункты Несокрушимости, а параллельно прорабатывались альтернативные варианты электропитания и водоснабжения с учетом ситуации безопасности.