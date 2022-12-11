После восьми ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции – Шмыгаль

В результате ракетных ударов в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети.

Из-за постоянных массированных ракетных атак России по критической инфраструктуре Украины в энергосистеме остается существенный дефицит мощности. В Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, зиму украинцы будут проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии.

Правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения, в частности:

первый – это критическая инфраструктура и больницы;

второй – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса;

третий – бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты;

четвертый – жилищный сектор.

Шмыгаль также добавил, что в рамках "Программы восстановления Украины" для регионов распределили 340 млн евро, которые будут направлены на восстановление образовательных учреждений, больниц, критической инфраструктуры, ЦНАПов. В десяти регионах будет реализовано 83 проекта.

Массированная ракетная атака Украины

В понедельник, 5 декабря, Россия осуществила восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за последние месяцы от атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей энергосистемы.

В Украине определили приоритетные группы по получению электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

В "Укрэнерго" рассказали, что смогут приобрести часть необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 млн. евро, который будет дополнен грантом правительства Нидерландов.

На днях стало известно, что в Украину везут силовые трансформаторы и генераторы от Азербайджана.

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