После завершения войны в Украине сформируются четыре территориальных кластера, которые будут нуждаться в разных подходах для развития.

Такое мнение высказала директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова в комментарии для Новини.LIVE.

По ее словам, на северо-востоке будет потребность вырабатывать специальные механизмы для поощрения людей там жить, работать и развивать бизнес.

Причиной этого, считает Либанова, будет близость к агрессивному соседу — России.

Вторым кластером она назвала юго-восток, где проблема будет заключаться в том, что главными градообразующими предприятиями являются порты.

«Вопрос не только в том, в каком состоянии мы эти порты получим. Это полдела. Их можно отремонтировать, отстроить. Вопрос в том, какими будут условия навигации», — сказала эксперт, имея в виду безопасность судоходства.

На западе страны, считает Либанова, несмотря на сохраненную инфраструктуру и хорошую логистику, существует ограничение экологической емкости. По ее словам Либановой, реальные резервы есть преимущественно во Франковской и Львовской областях.

Центральную Украину директор Института демографии считает потенциальной движущей силой в послевоенной стране, однако и здесь нужен взвешенный подход к рациональному использованию плодородных земель.

При этом Элла Либанова подчеркнула, что обозначенные ею кластеры не имеют никакого отношения к политическому устройству.

«Ни о какой федерации здесь речь не идет. Это исключительно социоэкономические, социоэкологические кластеры, не более», — отметила она.

Напомним, ранее Элла Либанова предположила, что после войны в Украину вернется не более 30% украинцев, которые выехали за границу.