После войны домой могут не вернуться миллионы украинцев: Либанова назвала болезненную цифру

Демография / © ТСН.ua

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После окончания войны в Украину могут вернуться только около трети граждан, ныне находящихся за границей. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем меньше людей готовы возвращаться, поскольку украинцы постепенно адаптируются к жизни в других странах.

Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова во время Киевского международного экономического форума, передает "Укринформ".

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По ее словам, на 30 июня в странах ЕС под временной защитой находились около 4,4 млн украинцев. Еще около 600 тысяч живут за пределами Евросоюза — в частности, в Канаде, Великобритании и Молдове.

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Около трети украинцев за границей – это дети и подростки до 18 лет. Люди старше 65 лет составляют всего около 6%.

Либанова отметила, что еще в 2022 году можно было ожидать возвращения примерно половины выехавших из-за войны. Теперь, по ее оценке, более реалистично говорить только о трети.

«Каждый месяц, который идет война, все меньше и меньше людей будет возвращаться. Потому что все больше адаптируются там и все больше разрушений здесь», — сказала она.

По словам демографини, около 70% украинских женщин в возрасте от 20 до 64 лет, находящихся за границей, уже работают. Их дети ходят в сады, школы, колледжи и университеты, а сами украинцы изучают язык и все глубже интегрируются в новую среду.

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Либанова также не исключает, что по завершении войны и отмене ограничений на выезд мужчин может начаться вторая волна миграции из Украины.

По ее словам, часть мужчин по возвращении с фронта может столкнуться с резким падением доходов в гражданской жизни, в то время как их семьи уже могут быть обустроены за границей.

«Мужчины будут возвращаться с фронта, где зарплаты у них были достойные. А в гражданском секторе ничего подобного им никто не предложит. А за границей уже устроилась жена, у ребенка, как они считают, есть перспективы лучшего будущего», – объяснила Либанова.

Украина уже столкнулась с глубоким демографическим кризисом

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас за пределами Украины находятся около 9,5 млн гражданских украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны.

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Параллельно страна переживает резкое падение рождаемости. За первое полугодие 2026 года в Украине зарегистрировали чуть более 73 тысяч рождений, а среднее количество детей на одну женщину снизилось до 0,8–0,9 против 1,14 до полномасштабного вторжения.

На фоне демографических проблем в Украине обсуждается способ поощрить семьи рожать детей. В частности, общественная инициатива предложила законопроект о значительном увеличении финансовой помощи родителям — до 1,2 млн грн за рождение ребенка, а также дополнительную поддержку семьям военнослужащих, но это только предложение, а не действующая государственная программа.

По предварительной оценке Госстата и Института демографии, в июле 2026 года на подконтрольной Украине территории проживало около 29 млн. человек. Демографы предупреждают, что после завершения войны ситуацию может дополнительно усугубить новая волна эмиграции, если часть семей окончательно решит остаться за границей.

Украина теряет население не только из-за низкой рождаемости. По предварительной общей оценке Госстата и Института демографии, в июле 2026 года на подконтрольной правительству территории проживало около 29 миллионов человек. Одной из главных причин сокращения остается выезд граждан за границу. Демографы также предупреждают о риске новой волны эмиграции после войны – часть семей может решить остаться за пределами Украины.

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