После войны количество украинцев, на которых направлена политика Минветеранов, может увеличиться в четыре раза

После войны количество украинцев, на которых направлена политика Минветеранов, может увеличиться в четыре раза

Министр по делам ветеранов заявила, что уже сейчас есть понимание, что эта цифра будет в разы больше.

Число граждан, на которых направлена ​​политика ведомства, после войны может измениться с 1,2 млн до 5 млн человек.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина об этом сказала в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"До 24 февраля мы имели около 500 тыс. человек, являющихся непосредственно участниками Антитеррористической операции и Операции объединенных сил. Если мы сюда еще добавляем членов семей погибших Героев, в том числе Героев Небесной сотни, пострадавших участников Революции Достоинства, а также все другие категории, такие как участники Второй мировой войны или приравненные к ним лица и все участвовавшие в миротворческих миссиях, то это примерно 1,2 млн человек", — сказала Лапутина.

Так она ответила на вопрос о количестве лиц, на которых была направлена ​​политика ведомства до начала полномасштабного вторжения.

По ее словам, уже сейчас есть понимание, что после войны эта цифра будет в разы больше.

"Сейчас очень многие присоединились к рядам Территориальной обороны, в частности, добровольческие формирования территориальных общин, а также члены семей погибших. Поэтому я думаю, что эта цифра может достичь 4-5 млн. человек", — заявила она.

Относительно непосредственно лиц со статусом участника боевых действий, Лапутина отметила, что по данным реестра Министерства социальной политики по поводу их льготных категорий, на данный момент там более 770 тыс. человек.

На вопрос, нужно ли будет увеличивать штат министерства в связи с увеличением лиц, для которых работает ведомство, чиновница сказала, что пока не видит такой необходимости.

"Основные направления в работе останутся теми же. Увеличение количества работников, возможно, потребуют только территориальные органы министерства в случае изменения системы их работы. По моему мнению, они должны быть более услуго- и сервисно-ориентированными, по примеру Центров предоставления административных услуг, но для уволенных военных", — добавила она.

К сожалению, в 2022 году на территорию Украины снова пришла широкомасштабная война.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.