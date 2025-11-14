После войны Украина потеряет некоторые территории навсегда: эколог рассказал о страшных последствиях

Разминирование в Украине / © Министерство обороны Украины

После завершения войны некоторые территории Украины будут настолько загрязнены тяжелыми металлами, химикатами и остатками боеприпасов, что они навсегда станут новыми «чернобыльскими зонами».

Такое мнение высказал эколог «Украинской природоохранной группы» Алексей Василюк в интервью «Еспресо».

По его словам, в послевоенной Украине появятся большие недоступные зоны, куда возвращение будет просто невозможно.

«Разминировать загрязненные поля — это не только о деньгах и времени. Это выбор: выращивать там пищу, насыщенную тяжелыми металлами, которую потом будем есть мы сами или экспортировать в Европу? Это недопустимо. Да, это болезненное и долгосрочное последствие войны. Многие его не замечают, ожидая „возвращения всего, как было“. Но на самом деле речь идет о безопасности — нашей и последующих поколений», — подчеркнул он.

Эколог отметил, что разминирование всей территории займет, по самым оптимистичным оценкам, сотни лет.

«Эксперты говорят о 750 лет. Да, часть участков смогут быстро разминировать, но многие территории (особенно там, где шли затяжные интенсивные бои за населенные пункты) будут загрязнены тяжелыми металлами, химикатами, остатками боеприпасов навсегда. Мне кажется, что даже не будет смысла для их полного разминирования», — сказал он.

Алексей Власюк прогнозирует, что на территории Украины будут такие же «красные зоны» отчуждения, как так называемая Zone Rouge во Франции, которая закрыта для людей после завершения Первой мировой войны — с 1918 года.

«Эта территория оказалась настолько поврежденной окопными боями, в частности Верденской битвой, что была признана непригодной для проживания людей и ведения многих видов деятельности», — пояснил он.

Эколог подчеркнул, что новые военно-загрязненные зоны будут непригодны для хозяйствования, и с этим, по его мнению, нужно смириться так, как смирились с Чернобылем.

«Но решения должны приниматься научно и централизованно, а не „одна громада хочет, другая — нет“. Это вопрос национальной безопасности. Я хочу покупать гречку, зная: ее вырастили на чистой земле. Без тяжелых металлов. Без рисков. И это не прихоть. Это базовое требование для жизни новой Украины», — добавил Алексей Василюк.

Напомним, в Украине заминировано около 25% территории — это площадь, которая превышает территорию Британии. Согласно данным экспертов ООН, неразорвавшиеся боеприпасы, сбрасываемые во время российских обстрелов, буквально покрыли украинские земли.