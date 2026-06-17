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- Украина
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После войны украинцы ожидают большой перезагрузки: что показал опрос
Опрос КМИС показал, что за три года запрос на перезагрузку президента, Правительства или Верховной Рады существенно вырос.
После окончания войны 88% украинцев считают нужным перезагрузить центральные власти по крайней мере на одном уровне. Речь идет о президенте, правительстве или Верховной Раде.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Респондентов спрашивали, нужно ли после войны для восстановления страны перезагрузить и заменить центральную власть. Участники опроса могли выбрать один или несколько вариантов: заменить президента, Правительство, Верховную Раду, всех представителей центральной власти или никого не заменять.
В КМИС отмечают, что вопрос касался именно периода после окончания войны. В то же время, предварительные опросы института стабильно показывают, что большинство украинцев выступают против проведения выборов до завершения боевых действий.
По данным социологов, три года назад перезагрузку центральных властей по крайней мере на одном уровне ожидали 73% украинцев. В настоящее время этот показатель вырос до 88%.
Больше украинцы ожидают изменений в Верховной Раде. Если три года назад за ее перезагрузку после войны выступали 69% респондентов, то сейчас 83%.
Также существенно возросла доля тех, кто считает нужным перезагрузить правительство. За три года этот показатель увеличился с 47 до 74%.
Что касается президента, то доля украинцев, ожидающих перезагрузки на этом уровне после войны, выросла с 23% до 67%.
Отдельно социологи проанализировали отношение к возможной перезагрузке президентской власти в зависимости от уровня доверия к президенту. Среди полностью доверяющих ему меньшинство — 33% — считают, что после войны нужны изменения на этом уровне.
Среди тех, кто скорее доверяет президенту, большинство — 68% — уже ожидают перезагрузки после войны. Среди респондентов, не доверяющих президенту, таких почти все.
В КМИС отмечают, что эти результаты коррелируют с предварительным опросом по поводу того, каким украинцы видят политическое будущее Владимира Зеленского после войны. Тогда среди тех, кто полностью доверял президенту, 70% хотели бы, чтобы он остался в должности и после войны. Среди тех, кто скорее доверял, таких было 28%, а среди тех, кто не доверял, только 1–2%.
Ранее Киевский международный институт социологии узнал, сколько украинцев доверяют Зеленскому и кто в фаворитах народа.