После войны украинцы ожидают большой перезагрузки: что показал опрос

Верховная Рада / © Getty Images

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После окончания войны 88% украинцев считают нужным перезагрузить центральные власти по крайней мере на одном уровне. Речь идет о президенте, правительстве или Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Респондентов спрашивали, нужно ли после войны для восстановления страны перезагрузить и заменить центральную власть. Участники опроса могли выбрать один или несколько вариантов: заменить президента, Правительство, Верховную Раду, всех представителей центральной власти или никого не заменять.

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В КМИС отмечают, что вопрос касался именно периода после окончания войны. В то же время, предварительные опросы института стабильно показывают, что большинство украинцев выступают против проведения выборов до завершения боевых действий.

Результаты опроса. / © КМИС

По данным социологов, три года назад перезагрузку центральных властей по крайней мере на одном уровне ожидали 73% украинцев. В настоящее время этот показатель вырос до 88%.

Больше украинцы ожидают изменений в Верховной Раде. Если три года назад за ее перезагрузку после войны выступали 69% респондентов, то сейчас 83%.

Также существенно возросла доля тех, кто считает нужным перезагрузить правительство. За три года этот показатель увеличился с 47 до 74%.

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Что касается президента, то доля украинцев, ожидающих перезагрузки на этом уровне после войны, выросла с 23% до 67%.

Отдельно социологи проанализировали отношение к возможной перезагрузке президентской власти в зависимости от уровня доверия к президенту. Среди полностью доверяющих ему меньшинство — 33% — считают, что после войны нужны изменения на этом уровне.

Среди тех, кто скорее доверяет президенту, большинство — 68% — уже ожидают перезагрузки после войны. Среди респондентов, не доверяющих президенту, таких почти все.

В КМИС отмечают, что эти результаты коррелируют с предварительным опросом по поводу того, каким украинцы видят политическое будущее Владимира Зеленского после войны. Тогда среди тех, кто полностью доверял президенту, 70% хотели бы, чтобы он остался в должности и после войны. Среди тех, кто скорее доверял, таких было 28%, а среди тех, кто не доверял, только 1–2%.

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Ранее Киевский международный институт социологии узнал, сколько украинцев доверяют Зеленскому и кто в фаворитах народа.

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