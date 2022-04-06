После войны во всех новых домах будут строить бомбоубежища: это собираются закрепить на законодательном уровне

После войны во всех новых домах будут строить бомбоубежища: это собираются закрепить на законодательном уровне

В Украине будут переосмысливать и перезапускать жизнедеятельность пострадавших городов с учетом необходимости надежных укрытий.

Украина уже начала разрабатывать план восстановления жилых домов и инфраструктуры, уничтоженной российскими оккупантами.

Об этом сообщила лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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По ее словам, во время проектирования новых домов после войны на бомбоубежища будут обращать особое внимание. Вероятно, будут создаваться укрепленные подземные паркинги, которые при необходимости смогут выполнять роль надежного бомбоубежища. Это собираются закрепить на законодательном уровне.

"Этот вопрос планируем урегулировать на законодательном уровне, с прописанными нормами и правилами. Уверена, это должно стать одним из требований пользователей такого жилья и помещений. То есть покупатели жилья будут обращать на это внимание — есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги". Потому как вариант рассматриваем проектирование новых домов с укрепленным подземным паркингом, который в будущем может играть роль надежного бомбоубежища", — отметила Шуляк.

Руководитель "Слуги народа" надеется, что такие бомбоубежища больше никогда не понадобятся украинцам, однако из-за соседства с Россией следует остерегаться.

"Требования времени требуют укрытий в наших домах. Это болезненное понимание пришло с войной россии против нашего народа. Хотелось бы верить, что в будущем они никогда не понадобятся. Впрочем, с такими соседями-извергами приходится остерегаться. Поэтому в Украине будут переосмысливать и перезапускать жизнь пострадавших городов с учетом необходимости надежных укрытий", — написала Шуляк.

Напомним, гражданин Украины, чье жилье разрушено или пострадало из-за агрессивных действий российских оккупантов, могут подавать в "Дию" заявку на возмещение жилья.

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