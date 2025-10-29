После войны возможна вторая волна эмиграции из Украины: эксперт сказала, кто будет ехать

Беженцы / © Associated Press

После войны Украину может охватить вторая волна эмиграции, и в этот раз она будет мужской.

Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью OBOZ.ua.

По словам эксперта, большинство женщин, которые планировали уехать, уже сделали это. Однако после войны страну могут покинуть мужчины, чьи семьи сейчас находятся за границей.

«Если жена имеет работу, жилье, ребенок ходит в школу, а у мужа дома ничего не осталось — жилье разрушено, работы нет — он, вероятно, уедет», — объяснила Либанова.

Эксперт добавила, что сейчас условия пребывания украинских беженцев в западных странах становятся все сложнее. Объемы помощи значительно снизились по сравнению с 2022 годом.

Несмотря на это именно после окончания войны Украина может столкнуться с новой волной эмиграции — теперь уже среди мужчин, которые не видят возможностей для восстановления жизни дома.

Напомним, в настоящее время в Украине проживает от 28 до 30 миллионов человек. Разница связана с разными методиками подсчета: по данным мобильных операторов — около 30 миллионов, а по государственным реестрам — примерно 28. За рубежом находятся более 5 миллионов украинцев, большинство — в странах ЕС.