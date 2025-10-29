ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
494
Время на прочтение
1 мин

После войны возможна вторая волна эмиграции из Украины: эксперт сказала, кто будет ехать

На Западе ухудшаются условия для украинских беженцев, но после войны страну может оставить еще одна волна.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Беженцы

Беженцы / © Associated Press

После войны Украину может охватить вторая волна эмиграции, и в этот раз она будет мужской.

Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью OBOZ.ua.

По словам эксперта, большинство женщин, которые планировали уехать, уже сделали это. Однако после войны страну могут покинуть мужчины, чьи семьи сейчас находятся за границей.

«Если жена имеет работу, жилье, ребенок ходит в школу, а у мужа дома ничего не осталось — жилье разрушено, работы нет — он, вероятно, уедет», — объяснила Либанова.

Эксперт добавила, что сейчас условия пребывания украинских беженцев в западных странах становятся все сложнее. Объемы помощи значительно снизились по сравнению с 2022 годом.

Несмотря на это именно после окончания войны Украина может столкнуться с новой волной эмиграции — теперь уже среди мужчин, которые не видят возможностей для восстановления жизни дома.

Напомним, в настоящее время в Украине проживает от 28 до 30 миллионов человек. Разница связана с разными методиками подсчета: по данным мобильных операторов — около 30 миллионов, а по государственным реестрам — примерно 28. За рубежом находятся более 5 миллионов украинцев, большинство — в странах ЕС.

Дата публикации
Количество просмотров
494
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie