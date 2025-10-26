- Дата публикации
- Категория
- Украина
После вспышки в небе часть Кривого Рога осталась без света: видео
В местных пабликах уточнили, что без электроснабжения остался Ингулецкий район города.
Вечером в воскресенье, 26 октября, часть города Кривой Рог осталась без электроснабжения. Перед исчезновением света в небе сверкнуло что-то похожее на молнию.
Видео этого момента опубликовали местные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно, как пасмурное небо ярко освещает какая-то вспышка.
Сразу после этого часть города оказалась во мраке — погасли уличные фонари и исчез свет в окна домов.
«Ингулец погас после молнии. Момент на видео», — говорится в комментарии к опубликованному видео.
Ранее в этот день Кривой Рог находился под воздушной атакой российской террористической армии.
Городской голова Александр Вилкул сообщил, что город был атакован КАБом, который был уничтожен ПВО.
Напомним, в ночь на 17 октября российская армия атаковала беспилотниками Кривой Рог в Днепропетровской области. Произошло более десятка попаданий на объектах инфраструктуры.