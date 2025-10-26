После вспышки в небе часть Кривого Рога осталась без света: видео

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

Вечером в воскресенье, 26 октября, часть города Кривой Рог осталась без электроснабжения. Перед исчезновением света в небе сверкнуло что-то похожее на молнию.

Видео этого момента опубликовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, как пасмурное небо ярко освещает какая-то вспышка.

Реклама

Сразу после этого часть города оказалась во мраке — погасли уличные фонари и исчез свет в окна домов.

В местных пабликах уточнили, что без электроснабжения остался Ингулецкий район города.

«Ингулец погас после молнии. Момент на видео», — говорится в комментарии к опубликованному видео.

Ранее в этот день Кривой Рог находился под воздушной атакой российской террористической армии.

Реклама

Городской голова Александр Вилкул сообщил, что город был атакован КАБом, который был уничтожен ПВО.

Напомним, в ночь на 17 октября российская армия атаковала беспилотниками Кривой Рог в Днепропетровской области. Произошло более десятка попаданий на объектах инфраструктуры.