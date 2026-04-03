После встречи с работниками ТЦК мужчина впал в кому: что произошло

Житель Днепра восьмые сутки находится в коме после нападения неизвестных в балаклавах. По словам его жены, к инциденту причастны работники ТЦК, поскольку он успел сообщить ей, что его забирают на военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает «Суспільне».

После звонка мужа женщина отследила его по геолокации телефона и приехала в одну из больниц Днепра.

Она отметила, что внутрь медучреждения ее не пропустили, а через 40 минут сюда приехала «скорая» и ее мужа передали медикам. По ее словам, он жаловался на сильную головную боль и у него была рвота с кровью.

В больнице, куда доставили пострадавшего, он впал в кому. У него диагностировали черепно-мозговую травму и провели срочную операцию.

Медики не комментируют состояние пациента.

После огласки в соцсетях нашлись свидетели, которые видели, как мужчину, лежащего на земле, забирают в бусик неизвестные люди без военной формы и в балаклавах.

Женщина утверждает, что военно-учетные документы у мужа были в порядке, в розыске он не находился.

Пресс-секретарь областного ТЦК и СП Елена Кузина утверждает, что мужчина получил травму из-за собственной неосторожности, когда убегал от группы оповещения.

«Он споткнулся и упал. Военнослужащие группы оповещения его нашли, он в то время сидел на мокром асфальте. Ему вызвали карету скорой помощи, которая доставила его в лечебное учреждение», — сказала чиновница.

В пресс-службе Днепровского районного управления полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство и продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает суровое наказание для членов ВВК и сотрудников ТЦК за умышленные нарушения в процессе мобилизации.