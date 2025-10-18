Реклама

Публично Трамп снова предположил, что Путин пытается затянуть время, и это его беспокоит. Вместе с этим президент США уверен, что глава Кремля действительно хочет заключить соглашение.

«Знаете, я всю свою жизнь играл с лучшими. И у меня все получалось очень хорошо. Я заключил восемь таких соглашений (Трамп повторяет, что уже остановил восемь войн в мире — Ред.) и собираюсь заключить девятую. Думаю, что он (Путин — Ред.) хочет заключить соглашение», — заявил Трамп, принимая Зеленского на обед в Белом доме.

Соглашение, по словам Трампа, — это немедленная заморозка боевых действий по сегодняшней линии фронта. Но в администрации США не говорят, как заставят Путина согласиться на прекращение огня без территориальных уступок со стороны Украины, — условия от которого Кремль так и не отказался. Уже не говоря о наказании России за нарушение режима прекращения огня и предоставлении Украине надежных гарантий — например, ракет «Томагавк» — которые сдержат Москву от продолжения агрессии.

Несмотря на это Трамп согласился на второй после позорной Аляски саммит с Путиным в Будапеште без предварительных уступок со стороны Кремля, как-то объявление режима прекращения огня на 30 дней, на чем еще весной настаивали сами США, или остановки ударов РФ по украинской энергетике. Европейские же союзники вместо демонстрации силы заняли выжидательную позицию. По информации Axios, британский премьер Кир Стармер предложил разработать вместе с США проект мирного соглашения для Украины по образцу мирного плана Трампа по Газе. Немецкий канцлер Фридрих Мерц, как пишет DW, тоже заявил, что Украине нужен мирный план.

Что показала очередная встреча Зеленского с Трампом в Белом доме? Почему администрация США так отчаянно стремится к сделке с Кремлем, толкая Украину к территориальным уступкам? И чем для Киева может закончиться второй Будапешт? Читайте в материале ТСН.ua.

Многие западные СМИ сравнивают пятую встречу Трампа с Зеленским в пятницу, 17 октября, с первым визитом украинского президента в Белый дом 28 февраля, закончившийся громким скандалом. Его, напомним, спровоцировал сам Трамп, его вице-президент Джей Ди Венс, обвинявший Зеленского в неблагодарности, и члены команды Трампа, которые даже упрекнули украинского президента в отсутствие классического костюма. На этот раз скандала не последовало, и Трамп даже похвалил костюм Зеленского.

«Он выглядит отлично в этом пиджаке. Это хорошо. Надеюсь, люди это заметят. Это действительно очень стильно. Мне нравится», — сказал Трамп, сидя напротив Зеленского.

Но на этом хорошие новости для Украины из Вашингтона заканчиваются. ТСН.ua уже писал, что после четвертой встречи Зеленского с Трампом в Нью-Йорке на Генассамблее ООН в конце сентября, когда украинская сторона передала запрос на получение американских ракет «Томагавк» — мощного дальнобойного оружия, само наличие которого у Киева могло бы стать хорошим сдерживающим фактором для Москвы. Атлантики.

В последние годы производство «Томагавков» в США колебалось от 55 до 90 штук в год. Согласно бюджетным данным Пентагона, в 2026 году США планируют закупить только 57 таких ракет. То есть, как видим, их в принципе не так много.

Однако Трамп активно использовал тему возможности предоставления Киеву «Томагавков», чтобы сделать Россию более уступчивой. Президент США даже заявлял, что Украина хочет пойти в наступление и способна вернуть «все свои территории в первоначальном виде». Но после уже восьмого телефонного разговора Трампа с Путиным в четверг, 16 октября, за день до визита Зеленского в Белый дом тон и содержание заявлений американского президента изменились кардинально.

Хотя украинский президент и предложил соглашение — тысячи украинских дронов в обмен на «Томагавки» — Трампа это не очень заинтересовало. Во-первых, пока что США не испытывают такой дроновой угрозы, как страны ЕС или тем более Украина. Во-вторых, президент США ответил, что имеет много дронов: «Мы строим свои и покупаем у других». А по ракетам «Томагавк» он сказал, что США также хотят их иметь, поэтому будут раздавать вещи, которые нужны для защиты самой Америки.

«Надеюсь, мы сможем завершить войну, не нуждаясь в „Томагавках“. Мы достаточно близки к этому», — добавил Трамп.

По данным Кильского университета, в июле-августе по сравнению с первой половиной 2025 года военная помощь союзников Украины сократилась на 43%. И это даже учитывая инициативу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — «Перечень приоритетных требований для Украины», которая предусматривает закупку американского оружия для Украины за счет европейских стран, координируемую НАТО.

Потому Украина не может потерять такого союзника, как США. К тому же на самом деле проблема не в наличии или отсутствии у Киева ракет «Томагавк», а в увеличении давления на Путина. Ведь, кроме «Томагавков», Киев может также рассчитывать на крылатые ракеты JASSM для F-16 дальностью полета от 370 до 900 км. Их запасов на складах Пентагона больше, чем «Томагавки». Также все почему забыли о немецких ракетах Taurus, которые могут серьезно повредить Керченский мост.

Именно этот шаг мог бы действительно стать мощным ударом по Путину, и США могут поработать с Германией, чтобы убедить Фридриха Мерца все же принять это решение. А пока канцлер Германии констатирует очевидное:

«Визит (в США — Ред.) не прошел так, как надеялся Зеленский. Это делает помощь Европы еще более важной, ведь войну можно закончить только при условии военной силы Украины. Капитуляция для Украины не вариант, потому что тогда Россия нападет на следующую европейскую страну».

Даже несмотря на свежие опросы общественного мнения в США, которые указывают, что 73% избирателей Республиканской партии поддерживают предоставление Украине оружия, а 86% — введение новых санкций против России, чтобы заставить ее закончить войну, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты устали от войны в Украине. стороны должны признать реальность ситуации на земле и прийти к мирному соглашению.

Именно это был главный месседж Трампа во время встречи с Зеленским в Белом доме. Пытаясь и дальше играть роль медиатора и посредника, как будто это не Россия развязала полномасштабную войну против Украины, причиной продолжения боевых действий американский президент назвал язык вражды между Зеленским и Путиным, мол, они полны ненависти друг к другу, что мешает урегулированию.

Доподлинно неизвестно, что именно снова повлияло на изменение мнения Трампа и возвращение его приверженности России: восьмой более чем двухчасовой телефонный разговор с Путиным в четверг, 16 октября, когда они договорились встретиться в Будапеште; историческая лекция Путина о Рюрике на Аляске (по информации Financial Times, именно об этом Путин долго рассказывал Трампу в Анкоридже); или шизофреническое предложение спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева возвести «тоннель Путина-Трампа», который может соединить США и Россию через Берингов пролив.

Но согласие на второй саммит с Путиным после позора на Аляске, еще и накануне 31-й годовщины подписания Будапештского меморандума (5 декабря 1994 года — Ред.) — это очередной подарок Кремлю. Почему же США так отчаянно пытаются заключить сделку с Путиным? ТСН.ua уже писал, что в администрации США похоже снова возобладала идея продолжить попытки оторвать Россию от Китая. Политика устрашения Пекина новыми уже 500% тарифами и дальнейшее обострение торговой войны зашла в тупик.

В ответ Пекин заблокировал экспорт редкоземельных металлов. Напомним, что КНР контролирует около 70% их добычи и 90% переработки. А это не только удар по аэрокосмической и производству электроники, но и по защитке, медицине и автомобильной промышленности. А уже давно не секрет, Кремль давно предлагает администрации Трампа совместную разработку и добычу российских месторождений редкоземельных металлов.

Европейские союзники Украины вместо того, чтобы продемонстрировать свою субъектность, и дальше пытаются угодить Трампу, заявляя, что Украине нужен проект мирного соглашения по образцу мирного плана Трампа по Газе.

Наши европейские союзники предпочитают не вспоминать о формуле мира, которую президент Зеленский презентовал еще осенью 2022 года, и о первом саммите формулы мира в Швейцарии в июне 2024 года. Да и по мирному плану Трампа по Газе есть много вопросов, а эксперты сомневаются в его долговечности и полном воплощении в жизнь. Поэтому вместо того, чтобы соглашаться на открытие воздушного коридора в Будапешт для самолета Путина, ЕС следует заявить решительный протест по поводу проведения второго саммита Трампа и Путина, которые будут решать архитектуру европейской безопасности без представителей самой Европы, в Венгрии — стране-члене ЕС и НАТО.