После выхода РФ из "зернового соглашения" Украина будет везти продовольствие водами НАТО — СМИ

Украина создаст временный маршрут, чтобы продолжить экспорт продовольствия по Черному морю после выхода России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает The Guardian.

"Украина устанавливает временный судоходный маршрут для поддержки поставок зерна после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения. Его цель – способствовать разблокированию международного судоходства в северо-западной части Черного моря", – сообщает издание со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра общин, территорий и развития инфраструктуры Украины Василия Шкуракова.

Дополнительный маршрут движения, которое Украина устанавливает, будет вести по территориальным водам и исключительной морской экономической зоне Румынии, которая является одной из стран НАТО.

Напомним, в ночь на 19 июля в результате российских ракетных обстрелов в порту Черноморска в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые должны были отправиться "зерновым коридором" еще два месяца назад.

Посол Украины в Турции Василий Боднар прогнозирует, что Россия, выйдя из "зернового соглашения", будет обстреливать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли. Однако Украина создала соответствующий фонд обеспечения этих рисков.

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