После выходных в Украине изменится погода: каким будет начало ноября

В Карпатах и на Закарпатье возможны ливни.
Последние дни октября, которые выпадают на выходные, еще порадуют украинцев солнечной и довольно теплой погодой. А вот начало ноября наоборот будет прохладным и дождливым.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, уже 1 ноября дожди придут на юг страны. 2 ноября дождь будет идти почти на всей территории Украины, кроме северных областей, а днем в Карпатах и Закарпатье ожидаются умеренные дожди. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 8-14°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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