После выходных в Украине изменится погода: каким будет начало ноября

После выходных в Украине изменится погода: каким будет начало ноября

В Карпатах и на Закарпатье возможны ливни.

Последние дни октября, которые выпадают на выходные, еще порадуют украинцев солнечной и довольно теплой погодой. А вот начало ноября наоборот будет прохладным и дождливым.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, уже 1 ноября дожди придут на юг страны. 2 ноября дождь будет идти почти на всей территории Украины, кроме северных областей, а днем в Карпатах и Закарпатье ожидаются умеренные дожди. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 8-14°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

Читайте также:

Погода на выходных и факты о тыквах – Фросина погода

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку