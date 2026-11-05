После вывоза людей из Олешков: Зеленский рассказал о новых планах эвакуации

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина бы поддержала расширение практики эвакуации людей с временно оккупированных территорий по примеру операции по вывозу жителей Олешков. Этот вопрос украинская делегация планирует поднять во время встреч в Белом доме.

Об этом в эксклюзивном интервью в Мадриде президент рассказал корреспонденту ТСН Елене Черняковой.

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По словам главы государства, соответствующую тему сегодня должны поднять уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В то же время, Зеленский отметил, что не знает, какой будет реакция американской и российской сторон.

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«Были такие мнения, безусловно, Украина поддержала бы такое решение. Безусловно, Лубинец и Арахамия поднимут этот вопрос сегодня в том или ином формате в Белом доме. Не знаю, как отреагирует американская или российская сторона», — сказал президент.

Он подчеркнул, что главным результатом таких договоренностей должно быть возвращение людей домой. В то же время, Украина осознает риски, сопровождающие подобные операции.

Зеленский также прокомментировал информацию о том, что российская сторона подтянула технику при реализации договоренностей. По его словам, рассчитывать на честное поведение России во время переговоров не стоит.

«Мы ведь не можем рассчитывать с вами на честные переговоры. И люди не должны тратить свою энергию на такую реакцию. Ждать и ожидать, что кто-нибудь будет играть по правилам, не стоит и нельзя», — отметил он.

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Президент подчеркнул, что приоритетом было прекращение огня на небольшом участке, чтобы люди могли покинуть заблокированные населенные пункты. По его словам, это было важно не только для жителей Олешков, но и для людей, проживающих на Херсонском направлении.

Украина, как пояснил Зеленский, передает американской стороне информацию о других возможных участках, где можно организовать подобные мероприятия. Речь идет о временно оккупированных территориях, где люди оказались заблокированными или находятся в сложных условиях.

«Я просил военных Хмару и Драпатого (министр обороны Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый — ред.) отработать, какие направления. Просто мы рекомендуем это, мы не можем на это сильно влиять, потому что они под контролем врага. Но мы советуем это, и, соответственно, такую информацию также американская сторона будет иметь», — добавил президент.

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Напомним, 5 ноября первая леди США Мелания Трамп провела встречу с представителями Украины и России в Белом доме.

Украинскую сторону на переговорах представляли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Также говорилось, что президент Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Это самая высокая государственная награда Украины для празднования женщин.

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