После подрыва Каховской ГЭС большая вода уже угрожает Николаеву: какая ситуация в городе

В некоторых районах и на пляжах города продолжает подниматься уровень воды.
В городе Николаеве после подрыва российскими террористами дамбы на Каховской ГЭС в среду, 7 июня, начал подниматься уровень воды в Днепре. На самом низком участке пляжа в микрорайоне Намыв вода подступила к остановкам общественного транспорта, на набережной образуются опасные провалы.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
По состоянию на 18:00 уровень воды на территории города поднялся на 82 сантиметра.
Самая сложная ситуация в микрорайоне Намыв, где местные коммунальщики приступили к работам по берегоукреплению, чтобы большая вода не пошла дальше — на проезжую часть и в дома.
Вместе с работниками коммунальных предприятий работали также жители микрорайона, которому грозит подтопление.
Мэр Николаева обратился к местным жителям с призывом не посещать опасную территорию на пляже и не ходить по нижней набережной в центре города.
“Из-за подъема воды там начали образовываться провалы. Уже два человека едва в них не попали. Хорошо, что обошлось без травм”, – написал он.
Напомним, наводнение, возникшее из-за разрушения Каховской ГЭС оккупантами, разрушило мост на реке Ингулец в Елизаветовке Николаевской области.
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