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- Украина
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После взрыва жителям Житомирской громады дали советы по безопасности
Причины взрыва, который вызвал масштабный пожар, все еще выясняют.
Жителям Житомира и окрестных сел советуют плотно закрыть окна из-за сильного пожара в результате взрыва, который прогремел в селе Березина в среду, 2 июля.
Об этом говорится в сообщении Житомирской ОВА.
Жителям Житомирской громады советуют:
закрыть окна;
минимизировать пребывание на улице;
пить больше воды;
если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
В сообщении пояснили, что около 18:00 на трассе в направлении Киева, за пределами кольцевой дороги, произошел взрыв и продолжается пожар, причины которых выясняются.
Напомним, ранее в Житомирской ОВА сообщили о по меньшей мере двух погибших и 15 человек, которые получили ранения.