После взрыва жителям Житомирской громады дали советы по безопасности

Взрыв возле Житомира / © ТСН

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Жителям Житомира и окрестных сел советуют плотно закрыть окна из-за сильного пожара в результате взрыва, который прогремел в селе Березина в среду, 2 июля.

Об этом говорится в сообщении Житомирской ОВА.

Жителям Житомирской громады советуют:

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закрыть окна;

минимизировать пребывание на улице;

пить больше воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

В сообщении пояснили, что около 18:00 на трассе в направлении Киева, за пределами кольцевой дороги, произошел взрыв и продолжается пожар, причины которых выясняются.

Напомним, ранее в Житомирской ОВА сообщили о по меньшей мере двух погибших и 15 человек, которые получили ранения.