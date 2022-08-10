После взрывов на аэродроме в Крыму происходит резкий "обвал туристов" — Чубаров

Россияне, которые собирались ехать на отдых во временно оккупированный Крым, массово отказываются от поездок. В то же время те, кто уже приехал на полуостров, в панике бросились бежать обратно в Россию.

Несмотря на убеждения местных коллаборантов в том, что отдыхающие снова потянулись на пляжи, в Крыму наблюдается заметный обвал "туристов" из России.

Об этом в своем Телеграмме написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Русские оккупанты, а еще больше местные коллаборанты (эти просто задницы свои рвут, потому что испугались не по-детски) со вчерашнего дня пытаются убедить всех, что, мол, после точечных ракетных ударов по военному аэродрому в Новофедоровке, в ходе которого были уничтожены российские военные самолеты, "отдыхающие снова потянулись на пляже, поскольку "россиян ничем не испугать", — написал Чубаров.

По его словам, в действительности в Крыму идет обвал "туристов" из РФ.

"Те, кто за неимением другого выбора (сквозь санкции), планировал поехать в оккупированный Крым, срочно отказываются от запланированных поездок, те, кто уже приехал в Крым — панически выезжают обратно", — сообщил Чубаров.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

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