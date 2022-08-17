После взрывов в Крыму местные начали узнавать, где есть укрытие и что такое тревожный чемоданчик

В Крыму после взрывов люди начали интересоваться, где находится ближайшее бомбоубежище и что нужно класть в тревожный чемоданчик.

Так, о ТОПе вопросов, которые сегодня беспокоят крымчан, начали писать даже подконтрольные оккупантам местные СМИ.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

"Даже абсолютно подконтрольные агрессору "крымские медиа" начали иронично сообщать, что главные вопросы, которые сейчас всех беспокоят: где бомбоубежище; как быстро продать квартиру; что такое аварийный чемоданчик", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в оккупированном Севастополе дерзкие мошенники уже начали производить на мобильные телефоны рассылку предложений абоненту "указать адреса работающих бомбоубежищ" за "небольшую плату".

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма не приближаться к военным объектам агрессора на фоне взрывов на полуострове.

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я сейчас прошу всех наших людей в Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военных объектов российской армии и всех мест, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева подчеркнула, что война "неожиданно" пришла и в Крым. Поэтому проживающих в Крыму украинцев призывали быть осторожными и прятаться в случае опасности в оборудованных местах и подвалах.

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