По Крымскому мосту за минувшие сутки проехало более 38 тысяч автомобилей. Такое количество стало рекордным.

Через Керченский пролив по Крымскому мосту за минувшие сутки в оба пока проехало практически 38 тысяч автомобилей. Это стало рекордом по суточному количеству.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА новости".

Как сообщается, за минувшие сутки, 15 августа, по Крымскому мосту в обе стороны проехали 38,3 тысячи автомобилей. В то же время, предыдущий рекорд был зафиксирован еще два года назад.

"Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средства", — пишет издание.

Отметим, что в соцсетях после взрывов на военной авиабазе в Крыму стала появляться информация о том, что тысячи россиян после "хлопка" начали двигаться по мосту. Эти же данные подтверждает и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив", — подчеркнул он.

Напомним, что Путин может отказаться от Крыма и перевернуть мнение общества.

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